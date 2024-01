Lufthansa: Tarifverhandlungen für Bodenpersonal beginnen am Donnerstag

Die Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal der Lufthansa beginnen am Donnerstag in Frankfurt am Main. Verhandelt wird über die Gehälter für die rund 25.000 Bodenbeschäftigten in den einzelnen Konzerngesellschaften wie der Lufthansa AG, Lufthansa Technik oder Lufthansa Cargo, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di am Montag mitteilte. Sie fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky erklärte: „Die Beschäftigten arbeiten am Limit. Sie leiden unter Personalmangel und Arbeitsverdichtung.“ Auf dieser Basis erwirtschafte der Lufthansa-Konzern Rekordgewinne.

Die Lufthansa hatte in der Corona-Krise tausende Stellen abgebaut. Von diesem Personalabbau habe sich der Konzern „bis heute nicht erholt“, erklärte Reschinsky. „Tagtägliche Flugstreichungen, hunderte Koffer, die stehen bleiben oder lange Warteschlangen sind deshalb auch heute noch eher die Regel als die Ausnahme.“ Darunter litten Passagiere und Beschäftigte gleichermaßen. Neues Personal, das Abhilfe schaffen könnte, könne nur mit deutlichen Gehaltssteigerungen und attraktiven Arbeitsbedingungen gewonnen werden, so der Verdi-Verhandlungsführer. (AFP)