Tatverdächtige nach Angriff auf irakisches Mädchen in Meißen ermittelt

Am Dienstag gab es in Meißen (Sachsen) eine Attacke auf ein irakisches Mädchen. Jetzt wurde eine Tatverdächtige ermittelt.

Nach einer Attacke auf ein irakisches Mädchen im sächsischen Meißen haben die Ermittler eine 42-jährige Tatverdächtige ermittelt. Der Frau werden Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen, wie die Polizei in Dresden am Freitag mitteilte. Sie soll dem 14-jährigen Mädchen am Dienstag auf offener Straße das Kopftuch heruntergerissen, die junge Irakerin zu Boden gedrückt und auf sie eingeschlagen haben.

Außerdem soll die Tatverdächtige das Mädchen mit rassistischen Parolen beleidigt haben. Der Staatsschutz ermittelt. (afp)