Thüringer Zustände: AfD will gegen Landesverfassungsschutz klagen

Ein Wahlplakat der AfD in Thüringen. Foto: Epoch Times

Die AfD will juristisch gegen den Bericht des Landesverfassungsschutzes vorgehen, der die Partei als rechtsextremes Beobachtungsobjekt klassifiziert.

Die AfD in Thüringen wehrt sich gegen den Thüringer Verfassungsschutz und mehrere seiner Äußerungen im Verfassungsschutzbericht 2021. Stefan Möller, Rechtsanwalt und AfD-Co-Vorsitzender in Thüringen, kündigte gegenüber der dpa ein juristisches Vorgehen der Partei gegen bestimmte Passagen im Verfassungsschutzbericht 2021 an.

Angaben des MDR zufolge erklärte Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer diesbezüglich…