TÜV-Streik: Verdi fordert zwölf Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des TÜV an zahlreichen Standorten bundesweit zum Streik am Freitag und am Montag aufgerufen. Teilweise soll auch am Wochenende die Arbeit niedergelegt werden, wie Verdi am Mittwoch mitteilte. In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten gab es demnach auch in der dritten Verhandlungsrunde keine Annäherung.

Verdi rief die Beschäftigten beim TÜV Nord, TÜV Hessen und der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit zum Streik auf. Betroffen seien zudem Standorte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, im Saarland und in Berlin-Brandenburg.

Verdi fordert „im Kern“ zwölf Prozent mehr Lohn rückwirkend ab 1. April bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten laut Gewerkschaft bei einer Laufzeit von drei Jahren zunächst kleinere Einmalzahlungen, tabellenwirksame Erhöhungen dann in mehreren Schritten ab kommenden September an. Die Verdi-Tarifkommission hatte dies als „enttäuschend und unangemessen“ kritisiert. (afp/dl)