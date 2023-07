29 Prozent: AfD liegt in Mecklenburg-Vorpommern vor der SPD

Foto: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Schweriner Schloss: Sitz des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Foto: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Die AfD ist laut einer Umfrage derzeit die stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern.

Wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Befragung des Instituts Insa im Auftrag der Tageszeitung „Nordkurier“ hervorging, verbesserte sich die AfD auf 29 Prozent. Damit überholte Die Partei die SPD, die auf 27 Prozent kam.

Bei der vorigen Umfrage im April hatten die Sozialdemokraten noch mit 28 Prozent vor der AfD gelegen, die damals 25 Prozent erreichte.

Die Zustimmungswerte für die anderen Parteien blieben weitgehend unverändert. Die CDU verlor einen Prozentpunkt und lag mit 18 Prozent auf dem dritten Platz. Die Linken büßten ebenfalls einen Punkt ein und erreichten zehn Prozent. Die Grünen lagen stabil bei sechs Prozent und die FDP verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf vier Prozent.

Für die repräsentative Umfrage wurden 1000 Menschen im Zeitraum von 26. Juni bis 3. Juli befragt. Die nächsten Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern finden 2026 statt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) führt derzeit in ihrer zweiten Amtszeit eine rot-rote Landesregierung an.

Die AfD erreicht derzeit in Meinungsumfragen bundesweit um die 20 Prozent. In den ostdeutschen Bundesländern ist der Zuspruch noch deutlich höher; eine aktuelle Erhebung für Thüringen sieht die Partei derzeit bei 34 Prozent. (afp)