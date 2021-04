Union will Kooperationen mit islamistischen Vereinen beenden

Polizei vor der Al-Irschad-Moschee während einer Razzia am 30. April 2020 in Berlin, nachdem Dutzende von Polizei- und Spezialeinheiten in den frühen Morgenstunden Moscheen und mit der Hisbollah verbundene Vereine in Bremen, Berlin, Dortmund und Münster betraten. Innenminister Seehofer hat am 30. April 2020 alle Aktivitäten der vom Iran unterstützten Hisbollah-Bewegung im Libanon in Deutschland verboten und sie als "schiitische Terrororganisation" bezeichnet. Foto: ODD ANDERSEN/AFP über Getty Images