Virologe Klaus Überla neuer Chef von Ständiger Impfkommission

Der Virologe Klaus Überla ist zum neuen Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission (STIKO) gewählt worden. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Donnerstag in Berlin nach der konstituierenden Sitzung der neuen STIKO mit. Insgesamt wurden 14 der 19 Mitglieder neu berufen, ihre Amtszeit dauert bis 2027.

Klaus Überla ist Virologe sowie Direktor des Virologischen Instituts des Universitätsklinikums Erlangen und der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist seit 2017 Mitglied der STIKO.

Bereits im Februar hatte das Bundesgesundheitsministerium die Mitglieder der STIKO neu berufen. Neben Fachleuten unter anderem aus den Bereichen Immunologie, Virologie, Mikrobiologie, Pädiatrie, Gynäkologie sowie Allgemein- und Arbeitsmedizin gehören dem Gremium erstmals auch Persönlichkeiten aus den Bereichen mathematische Modellierung, Kommunikation und Geriatrie an.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte damals, die STIKO werde künftig „aus sehr unterschiedlichen Fachbereichen jünger und noch interdisziplinärer besetzt“.

Der bisherige STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens war seit 2004 Mitglied der Kommission und seit 2017 deren Vorsitzender. Er hatte bereits angekündigt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Künftig ist die Berufung in das Gremium auf maximal drei Perioden von jeweils drei Jahren begrenzt. Die Ständige Impfkommission erarbeitet Impfempfehlungen für die Bevölkerung in Deutschland und passt diese an neue Erkenntnisse aus der Forschung an.

Während COVID-19 wurde das Gremium auch einer breiteren Bevölkerungsschicht bekannt. (afp)