Deutschland Zahl der Verkehrstoten erreicht dieses Jahr neuen Tiefstand

Laut einer Prognose des Statistischen Bundesamt dürfte die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland in diesem Jahr voraussichtlich auf einen neuen Tiefstand fallen. Sie dürfte in etwa bei 3090 liegen. Damit würde der bisherige Tiefstand aus 2017 unterschritten.