Zwei Festnahmen nach Schießerei in Schnellimbiss in Hamburg

Einsatzkräfte stehen an einer Polizeiabsperrung in Hamburg. Foto: Bodo Marks/dpa/dpa

Nach einer Schießerei in einem Schnellimbiss in Hamburg haben Ermittler zwei Männer im Ausland festgenommen.

Mehr als drei Wochen nach einer Schießerei in einem Schnellimbiss in Hamburg mit einem lebensgefährlich verletzten 31-Jährigen haben Ermittler zwei Männer im Ausland festgenommen. Ein 31-Jähriger wurde in der belgischen Hauptstadt Brüssel verhaftet, teilte die Polizei der Hansestadt am Freitag mit. Seinen 32-jährigen mutmaßlichen Komplizen griffen Beamte in der spanischen Stadt Barcelona auf.

Bei der Schießerei auf der Reeperbahn wurde Ende April ein 31-Jähriger durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt. Mehrere Männer betraten das Geschäft, wo sich das Opfer zu diesem Zeitpunkt aufhielt.

Aus noch unklarer Ursache kam es zu einem verbalen Streit zwischen den Männern, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Einer der Angreifer soll im weiteren Verlauf auf den 31-Jährigen geschossen haben. Anschließend sei die Gruppe zu einem offenbar wartenden Auto gelaufen und geflüchtet. Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. (afp)