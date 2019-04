Architekturwettbewerb in Paris: Bekommt Notre-Dame ein islamisches Minarett?

Bei einem verheerenden Brand in der Kathedrale Notre-Dame fiel der 90 Meter hohe Turm am Montag den Flammen zum Opfer und stürzte ein. Zwei Tage später wurde durch die französische Regierung ein internationaler Architekturwettbewerb ausgerufen, um Ideen für einen neuen Spitzturm einzuholen.

Der neue Turm solle „den Techniken und Herausforderungen unserer Epoche angemessen sein“, sagte der französische Premierminister Edouard Philippe nach der Kabinettssitzung am Mittwoch, die ausschließlich dem Wiederaufbau der Kathedrale gewidmet war.

Philippe wolle die Frage beantworten lassen „ob wir den Turm, wie er konzipiert war, überhaupt wieder aufbauen sollten… oder ob wir, wie es oft in der Evolution des Erbes der Fall ist, Notre-Dame mit einem neuen Turm ausstatten sollten.“



Der britische Architekt Lord Norman Foster, der auch die Glaskuppel des Berliner Reichtstags entwarf, enthüllte einen Entwurf, der die alte Kathedrale mit einem Glas- und Stahldach und einer Glas- und Stahlspitze überzieht, die er als „ein Kunstwerk über Licht“ bezeichnet, das „zeitgenössisch und sehr spirituell ist und den selbstbewussten Geist der Zeit einfängt“, berichtet das US-Medium „Breitbart“.

Ian Ritchie, ein moderner Architekt, der für den „Spire of Dublin“ – eine in der irischen Hauptstadt errichtete Metallspitze bekannt ist, denkt ebenfalls über „einen brechenden, superschlanken, reflektierenden Kristall zum Himmel“ oder „schönes zeitgenössisches Maßwerk aus Glaskristallen und Edelstahl“ nach.

Tom Wilkinson hat einen „bescheidenen Vorschlag für den Turm von Notre-Dame“ unterbreitet, schreibt er auf Twitter.

I have written something putting forward a Modest Proposal for the spire of Notre Dame. I suspect it will be spiked, and probably for the best— Tom Wilkinson (@TMOWilkinson) April 17, 2019