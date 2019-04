Umfrage: Mehrheit für finanzielle Hilfen für Notre-Dame

Eine Mehrheit (47 Prozent) der Bundesbürger sind dafür, dass sich Deutschland finanziell am Wiederaufbau der bei einem Brand schwer beschädigten Pariser Kathedrale Notre-Dame beteiligt.

Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die „Bild am Sonntag“. Demnach sprachen sich 44 Prozent der Befragten gegen finanzielle Hilfen Deutschlands aus.

9 Prozent der Befragten antworteten mit „weiß nicht“ oder machten dazu keine Angabe. Besonders groß ist die Unterstützung im Osten (64 Prozent dafür, 35 Prozent dagegen) und bei Frauen (54 Prozent dafür, 40 Prozent dagegen).

Gegen deutsche Hilfen ist dagegen die Mehrheit der Männer (40 Prozent dafür, 48 Prozent dagegen) und der Westdeutschen (44 Prozent dafür, 46 Prozent dagegen). Für die Erhebung befragte Emnid am 17. April insgesamt 504 Personen. Die genaue Fragestellung lautete: „Soll sich Deutschland finanziell am Wiederaufbau der Kirche Notre Dame in Paris beteiligen“ (dts)