Gelbwesten-Anführer Drouet gibt vorerst auf: „Ich bin am Ende meiner Kräfte“

Nach mehr als fünfmonatigen Protesten der „Gelbwesten“ in Frankreich gibt einer der bekanntesten Aktivisten vorerst auf: Der Fernfahrer Eric Drouet kündigte auf Facebook an, er brauche eine „Pause“. Als Grund nannte der 34-Jährige „Drohungen“ gegen seine Familie, „Beleidigungen“ und Erschöpfungszustände.

„Pausenmodus für mich oder vielleicht sogar mehr“, schrieb Drouet am Dienstagabend auf seiner Facebook-Seite.

„Zu viele Drohungen gegen meine Familie“

„Zu viele Drohungen gegen meine Familie, zu viele Hasserfüllte“, betonte der Familienvater aus dem Pariser Großraum. „Ich bin am Ende meiner Kräfte“, betonte er. „Und es ist noch nicht einmal die Regierung, die mich am meisten ermüdet.“

23 Protestsamstage in Folge

Drouet galt bisher als einer der aktivsten Köpfe der Bewegung, die seit gut fünf Monaten gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron mobil macht. Er veröffentlichte seit Beginn der Proteste Mitte November auf seinem YouTube-Kanal „Frankreich in Wut“ zahlreiche Handyvideos.

Die Regierung sieht in ihm einen gefährlichen Agitator, der an bisher 23 Samstagen in Folge zu landesweiten Protesten aufrief. Ende März verurteilte ihn ein Pariser Gericht wegen der Organisation nicht genehmigter Demonstrationen zu einer Geldstrafe von 1500 Euro. (afp)