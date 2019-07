Französischer Agrarminister nennt Trumps Drohung mit Strafzöllen „schwachsinnig“

Frankreichs Landwirtschaftsminister Didier Guillaume hat die gegen sein Land gerichteten Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen als „absurd“ zurückgewiesen. Die Warnung Trumps, wegen der neuen Digitalsteuer in Frankreich Zölle auf französischen Wein zu erheben, sei „vollkommen schwachsinnig“, sagte Guillaume am Dienstag im Sender BFM TV.

„Dies ist das dritte Mal innerhalb eines Jahres, dass der US-Präsident mit Zöllen droht – wir werden sehen, ob er sie dieses Mal einführt“, erklärte Guillaume. Die Erklärung Trumps, mit der Umsetzung der Digitalsteuer begehe der französische Präsident Emmanuel Macron eine „Dummheit“, nannte der Minister „inakzeptabel“. „Der amerikanische Wein ist nicht besser als der französische Wein“, betonte Guillaume zudem.

Mit der Äußerung, US-Wein sei „besser als französischer Wein“, hatte Trump am Freitag wegen der neuen Digitalsteuer in Frankreich mit Strafzöllen auf französischen Wein und andere Exportgüter gedroht.

Das Parlament in Paris hatte die „Gafa-Steuer“ Anfang Juni besiegelt. Der Name steht für Google, Amazon, Facebook und Apple – US-Internetkonzerne, die in Europa kaum Steuern zahlen, da sie dort oft nicht mit Filialen physisch präsent sind. Die US-Regierung betrachtet die Steuer als „Diskriminierung“ von US-Firmen.

Die Regierung in Paris will bis Ende 2020 eine Digitalsteuer auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erreichen und die nationale Regelung dann abschaffen. (afp)