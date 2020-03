Europa Griechischer Vize-Migrationsminister weist Kritik an Vorgehen an Grenze zurück

Griechenlands Vize-Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos hat internationale Kritik am Vorgehen seiner Regierung gegen tausende Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze zurückgewiesen. Sein Land breche keine Gesetze, sagte Koumoutsakos der "Welt am Sonntag".