Londons „Singapur-Strategie“ macht Brüssel Angst: „Wird Brexit zum Erfolg, scheitert EU“

Für den heutigen Montag (3.2.) ist eine Erklärung des britischen Premierministers Boris Johnson angekündigt, in welcher dieser die Stoßrichtung der Regierung in London bezüglich der künftigen handelspolitischen Beziehungen zur EU skizzieren möchte. Seit Samstag (1.2.) gehört Großbritannien offiziell nicht mehr dem Staatenbund an. Die künftige Zusammenarbeit soll nun in einem umfassenden Abkommen geregelt werden.

Der „Sunday Times“ wurden vora…