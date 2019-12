Moskau wirft Nato zunehmend antirussische Tendenzen vor

Moskau hat der Nato ein zunehmend antirussisches Vorgehen vorgeworfen. Das westliche Bündnis habe seine Luftaufklärung an den Grenzen Russlands in diesem Jahr im Vergleich zu 2018 um ein Drittel erhöht, sagte Verteidigungsminister Sergej Schojgu am Dienstag der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

Auch die Seeaufklärung habe um 24 Prozent zugenommen. „Jedes Jahr führt der Block Nato in Europa auch 40 große Manöver durch, die eine klare antirussische Ausrichtung haben“, sagte Schojgu bei einer Sitzung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Mit Blick auf die Nato-Bereitschaftsinitiative „4×30“ sprach Schojgu von klaren antirussischen Tendenzen. Die Nato hat sich demnach zum Ziel gesetzt, 30 Bataillone, 30 Luftgeschwader und 30 Kampfschiffe innerhalb von höchstens 30 Tagen einsatzbereit zu haben. Auch Russland hat seine militärische Aufklärung verstärkt.

Kremlchef Putin forderte bei dem Treffen einerseits, militärische Aktivitäten des Westens und die mögliche Stationierung von amerikanischen Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite in Europa im Blick zu haben. Andererseits forderte er neue Initiativen für eine Rüstungskontrolle. Zugleich werde die Atommacht weiter an ihren „Superwaffen“ arbeiten, sagte Putin nach Kremlangaben. Gemeint sind neue Interkontinental- und Hyperschallraketen und die atomwaffenfähige Unterwasserdrohne „Poseidon“.

Minister Schojgu machte dabei deutlich, dass Moskaus Ausgaben für die Verteidigung unverändert blieben – anders als in den Vereinigten Staaten. Dort habe der Verteidigungsetat für 2020 den Rekord von mehr 700 Milliarden Dollar erreicht. „Das entspricht dem jährlichen Militärbudget aller Länder der Erde und übersteigt das russische um das 16-fache“, sagte er.

Das Verhältnis zwischen Moskau und der Nato ist so gespannt wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Hintergrund ist die russische Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim und Moskaus Unterstützung für die prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Russland hingegen kritisiert die Nato-Osterweiterung. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte sich in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur zu einem persönlichen Gespräch mit Putin bereiterklärt, „wenn der Rahmen stimmt“. (dpa/so)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]