Präsident Macron zeichnet Retter von Notre-Dame aus

Auszeichnung für die Retter der Pariser Kathedrale Notre-Dame: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat hunderte Einsatzkräfte am Donnerstag im Elysée-Palast empfangen. Er verlieh den Feuerwehrleuten, Polizisten, Mitarbeitern des Roten Kreuzes und des Zivilschutzes eine Medaille für ihren Mut.

„Sie haben uns beispielhaft gezeigt, wie wir alle sein sollten“, sagte Macron. Die ganze Welt habe live am Fernseher verfolgen können, mit welchem Einsatz die Retter Notre-Dame vor einem Einsturz bewahrt und das Feuer bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag gelöscht hätten. Der Sprecher der Pariser Feuerwehr, Gabriel Plus, begrüßte die Ehrung: „Sie zeigt den Zusammenhalt des Staates, und dabei wird uns warm ums Herz“, betonte er.

Auch die Stadt Paris wollte die rund 600 Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag mit einer Feierstunde ehren. Bürgermeisterin Anne Hidalgo sowie der Dekan von Notre-Dame, Patrick Chauvet, werden Ansprachen halten. Auch Feuerwehr-Kommandeur Jean-Claude Gallet soll sprechen. (afp)