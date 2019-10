Politik » Europa Kroaten protestieren: „Ein Verbrechen nicht zu bestrafen ist ein Verbrechen“

Nachdem ein Richter fünf Verdächtige in einem Vergewaltigungsfall freigelassen hatte, kam es in der kroatischen Hauptstadt Zagreb zu Protesten. Unter dem Druck der Öffentlichkeit wurden die Verdächtigen am Donnerstag wieder festgenommen.