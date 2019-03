Ungarn: Schlag gegen Terrorgruppe – Syrischer IS-Kämpfer festgenommen

In Budapest wurde ein 27-jähriger syrischer Staatsbürger festgenommen. Der Mann wurde beschuldigt, an Kämpfen des Islamischen Staates in Syrien teilgenommen zu haben. Er sei Mitglied der Terrorgruppe und hatte im Jahr 2016 knapp 20 Personen in der Stadt Homs hingerichtet, da diese sich weigerten, dem IS beizutreten. Der mittlerweile als Hassan F. von den ungarischen Behörden identifizierte und festgenommene Mann soll ein hochrangiges Mitglied des IS sein.

Der Verdächtige verfügt in Griechenland über einen Flüchtlingsstatus und wurde bereits am 30. September 2018 auf dem Hauptflughafen von Budapest mit gefälschten Dokumenten gefasst. Hassan F. soll bereits vor seiner Inhaftierung in einigen anderen europäischen Ländern herum gereist sein. Er wurde bereits verurteilt und aus Ungarn ausgewiesen, teilten die ungarischen Behörden laut „Reuters“ mit. (cs)