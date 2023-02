Nach Berliner Wiederholungswahl: 450 nicht gezählte Stimmen aufgetaucht

Das Ergebnis der Berliner Wiederholungswahl könnte sich doch noch verändern. Die durch einen „internen Fehler“ nicht berücksichtigten Stimmen werden heute um 9:30 Uhr nachgezählt.

Nach der Wahl sind im Bezirk Berlin-Lichtenberg Hunderte ungeöffnete und damit nicht gezählte Wahlbriefe aufgetaucht. Wie der „Spiegel“ berichtete, seien diese zwar fristgerecht eingesendet worden, aber durch einen „internen Fehler“ nicht berücksichtigt worden. Nun sollen diese am heutigen Mittwoch um 9:30 Uhr öffentlich nachgezählt werden. Das teilte das Bezirkswahlamt am Dienstagabend mit.

Laut dem „Tagesspiegel“ seien die Wahlbriefe recht spät im Bezirk Lichtenberg angekommen und bei der Auszählung am Sonntag liegen geblieben. Im Bezirkswahlamt habe es Kommunikationsprobleme gegeben. Die Wahlzettel seien zwar vorhanden gewesen, aber nicht richtig weitergeleitet worden.

Lichtenbergs Bezirkswahlleiter Axel Hunger erklärte der Zeitung, dass die Post die Wahlbriefe zwar am Freitag pünktlich zugestellt hätte, sie aber von der Poststelle nicht an das Wahlamt zugestellt worden seien. Kurz davor hätte Landeswahlleiter Stephan Bröchler noch gesagt, dass keine Stimme verloren gehen würde und man bei der Auszählung alle berücksichtigt hätte. Wie es genau zu der Panne kommen konnte, will das Bezirkswahlamt noch prüfen. Laut Bröchler seien es „offensichtlich Kommunikationsprobleme“ gewesen. Für weitere Pannen gebe es aber keine Anhaltspunkte.

Wahlergebnis könnte sich noch verändern

Wegen des minimalen Vorsprungs der SPD auf die Grünen von nur 105 Stimmen könnten demnach auch wenige zusätzliche Stimmen ein neues Wahlergebnis zutage fördern. Dadurch sind auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Parlaments denkbar.

Wie die Epoch Times bereits berichtete, waren nach Angaben des Landeswahlleiters insgesamt 159 Sitze im Berliner Abgeordnetenhaus zu besetzen. Davon erhielt die CDU 52. Die SPD und die Grünen bekamen je 34 Mandate. Die Linke kam auf 22 Sitze, die AfD auf 17.

Angesichts der Niederlage der FDP hatte Vize Wolfgang Kubicki dazu geäußert: „Ich bin ein Verfechter der Ampel, ich habe sie mitverhandelt. Wir müssen allerdings zur Kenntnis nehmen, dass ein Großteil unserer Wählerinnen und Wähler mit dem Erscheinungsbild der FDP in dieser Konstellation unzufrieden ist“, so der Tagesspiegel.

Wie SPD-Chefin Saskia Esken in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ zitiert wurde, sei es der CDU in erster Linie darum gegangen, „die Stadt schlecht zu reden, auch in Teilen darum, die Bevölkerung zu spalten, indem man die einen gegen die anderen ausspielt“.

Kommenden Freitag wollen die Berliner CDU, Grüne und SPD zu Sondierungsgesprächen zusammenkommen, wie die „Welt“ berichtete. (il)