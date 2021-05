Reporterin der Epoch Times Hongkong geschlagen – US-Außenministerium: Angriff inakzeptabel

Beim folgenden Beitrag handelt es sich um den Originaltext zum Video: „US-Außenministerium verurteilt Angriff auf Epoch Times Hongkong“ vom YouTube-Kanal NTD-Deutsch. Epoch Times hat keine redaktionellen Änderungen vorgenommen.

Es scheint, dass Peking die Pressefreiheit in Hongkong immer stärker einschränken will. Mittlerweile hat die Gewalt gegen unabhängige Medien in der Stadt drastisch zugenommen.

Das US-Außenministerium verurteilte am Dienstag den Angriff auf eine Reporterin der Epoch Times in Hongkong.

Die Zeitung Epoch Times ist ein Medium, das rund um den Globus in mehreren Ländern sowohl in Print als auch online erscheint. Auf dem chinesischen Festland ist es verboten, hat aber eine Niederlassung in Hongkong. In einer E-Mail schrieb das US-Außenministerium: „Angriffe auf Journalisten sind inakzeptabel und können nicht toleriert werden.“ Es forderte die Hongkonger Behörden auf, eine vollständige Untersuchung des Vorfalls durchzuführen.

Das Originalvideo von NTD Deutsch:



Die Reporterin Sarah Liang arbeitet für Epoch Times in Hongkong. Am Dienstagvormittag schlug ein Mann mit einem Baseballschläger mehr als 10 Mal auf Liang vor ihrem Wohnhaus ein, bevor er aus der Gegend floh. Ihr Bein war nach dem Angriff stark angeschwollen und mit blauen Flecken übersät.

Laut der Geschäftsführerin der Hong Kong Epoch Times, Guo Jun, befindet sich Liang inzwischen auf dem Weg der Besserung.

„Der Arzt sagte, dass sie zwar schwer geschlagen wurde, aber ihre Knochen glücklicherweise nicht verletzt wurden. Und Liang befindet sich jetzt in medizinischer Behandlung.“

Guo glaubt, dass das chinesische Regime hinter dem Angriff steckt und der Angriff kein Einzelfall ist.

„Auf die Epoch Times Hongkong wurden in letzter Zeit eine Reihe von gewalttätigen Angriffen verübt.“ – sagt die Geschäftsführerin.

Erst letzten Monat sind vier Männer in die Druckerei der Zeitung eingebrochen und haben dort Maschinen und Computer beschädigt.

In den letzten Jahren gab es bereits vier ähnliche Angriffe auf die Druckerei. Guo weist zudem darauf hin, dass auch eine pro-Peking Zeitung in Hongkong eine Hetzkampagne gegen Epoch Times gestartet hat.

„Außerdem folgten sie unseren Reportern und spionierten uns vor unserer Druckerei aus. Die Familienmitglieder unserer Mitarbeiter in China wurden ebenfalls bedroht. Es handelt sich nicht um einen einzelnen Vorfall, sondern um eine Kombination aus Drohungen, Stalking und Verleumdungskampagnen. “ – berichtet Guo aus Hongkong.



Sie sagt, die Zeitung werde angegriffen, weil sie eines der wenigen wirklich unabhängigen Nachrichtenmedien in Hongkong sei. Die Hongkong-Ausgabe der Epoch Times ist bekannt für ihre unzensierte China-Berichterstattung. Sie berichtet oft über Korruption und Menschenrechtsverletzungen des chinesischen kommunistischen Regimes.

„Unter den aktuellen, schwierigen Umständen hoffen die Menschen in Hongkong wirklich auf eine wahrheitsgetreue Berichterstattung, und das chinesische Regime hat Angst, dass die Menschen die Wahrheit erfahren. “

Es betrifft nicht nur die Epoch Times. Das chinesische Regime scheint die Pressefreiheit in Hongkong immer stärker einzuschränken. Erst letzten Monat verurteilten die Behörden den Aktivisten Jimmy Lai zu vierzehn Monaten Gefängnis. Lai ist ein unverblümter Kritiker Pekings und der Gründer der pro-demokratischen Zeitung „Apple Daily“ in Hongkong.

Guo sagt, die Mitarbeiter der Epoch Times in Hongkong stehen unter wachsendem Druck.

„Es ist die Aufgabe der Medienschaffenden, über das zu berichten, was vor Ort passiert. Das ist es, was sie tun sollten. Und wenn Hongkong die Redefreiheit verliert, würde die Stadt seinen Wert komplett verlieren. Auch das Leben der Menschen in Hongkong wird schwieriger. Wenn also wahrheitsgemäße Berichterstattung ihre Stimme erheben kann, ist es ein Schutz für die Menschen dort.“

Sie sagt, dass sie deshalb nicht bereit sind, aufzugeben, obwohl der Druck enorm ist.

