Autopsie: Gebrochene Knochen in Epsteins Genick üblich bei Mord durch Strangulierung

Laut einem Bericht der Washington Post zum Tod von Jeffrey Epstein befindet sich unter den bei der Autopsie gefundenen gebrochenen Knochen das Zungenbein in der Nähe des Adamsapfels.

Der Bericht beruft sich auf zwei anonyme Quellen mit Einblick in die Resultate. Dies werfe nun weitere Fragen zum Tod Epsteins auf.

Während Justizminister William P. Barr nach dem Tod von Epstein in dessen Zelle in New York von einem offensichtlichen Selbstmord gesprochen hatte, ist sich die Leiterin der Autopsieuntersuchung, Barbara Sampson, noch nicht sicher. Sie hat laut „Washington Post“ die Todesursache nach der abgeschlossenen Autopsie noch als „ausstehend“ bezeichnet.

Brüche deuten auf Mord durch Strangulierung hin

Laut dem Präsidenten des nationalen amerikanischen Verbands der Gerichtsmediziner, Jonathan L. Arden, würden solche Brüche häufiger bei Opfern von Morden durch Strangulierung auftreten.

Jedoch können sie auch bei denen vorkommen, die sich selbst aufhängen, insbesondere wenn sie älter sind. Ein solcher Befund löse in der Regel weitere Untersuchungen aus.