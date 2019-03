Britisches Pop-Duo „Her’s“ stirbt bei Autounfall in den USA

Das britische Popduo Her’s und sein Manager sind bei einem Verkehrsunfall in den USA ums Leben gekommen. Die Musiker Stephen Fitzpatrick und Audun Laading sowie ihr Manager Trevor Engelbrektson starben am Mittwoch bei einem Unfall auf dem Weg von einem Konzert in Phoenix im Bundesstaat Arizona nach Kalifornien, wie ihr Plattenlabel am Freitag mitteilte. Die Band war auf US-Tournee, um ihr erstes Album „Invitation to Her’s“ zu bewerben.

Her’s sei eine der beliebtesten und vielversprechendsten Bands in Großbritannien gewesen, erklärte ihre Plattenfirma Heist or Hit. „Sie waren warmherzig, freundlich und todkomisch.“ Die Mitarbeiter von Heist or Hit seien todtraurig über den frühen Tod der Musiker. „Zu sagen, dass sie sich nahe standen, wäre eine Untertreibung ihrer Freundschaft; sie liebten einander wie Brüder“, so das Label. Die Musik des Duos war zudem erstaunlich. Die beiden kombinierten ihre Begabung für Melodie mit Spaß. Unterhaltung und Komplexität, welche anspruchsvoll und auch stilvoll war. (cs, afp)