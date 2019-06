Politik » Welt Schwere Proteste gegen Haitis Staatschef Moïse – Mann durch Schuss in Brust getötet

Am Rande erneuter Proteste gegen Haitis Staatschef Jovenel Moïse ist ein Mensch getötet worden. Der Mann erlitt in der Hauptstadt Port-au-Prince eine Schusswunde in der Brust, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag berichtete.