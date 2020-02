Eskalation in Syrien: Orbán warnt vor „Migrantenwellen“ – Stoltenberg sagt Teilnahme an Matthiae-Mahl in Hamburg ab

+++ Newsticker +++

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat seine geplante Teilnahme am traditionellen Matthiae-Mahl in Hamburg wegen der aktuellen Entwicklungen in Syrien und Afghanistan abgesagt. Der stellvertretende Nato-Generalsekretär Mircea Geoana werde Stoltenberg bei dem Festmahl im Rathaus der Hansestadt am Freitag vertreten, teilte der Hamburger Senat mit. Neben Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) werde auch Geoana eine Festrede halten.

Wie der Hamburger Senat mitteilte, erklärte Stoltenberg sein Bedauern über die kurzfristige Absage. Grund seien die „schnelllebigen Entwicklungen in Syrien und Afghanistan“.

An Stoltenbergs Stelle besucht Geoana am Freitag auch die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Geoana werde mit den Teilnehmern der nationalen und internationalen Generalstabslehrgänge sowie mit den Mitarbeitern der Ausbildungsstätte der Bundeswehr „über aktuelle Aspekte der Nato“ sprechen, teilte die Führungsakademie mit.

Orbán warnt vor „Migrantenwellen“

Der ungarische Premierminister Victor Orbán äußerte sich am Freitagmorgen (28.2) in der Sendung „Jó reggelt!“ (Guten Morgen!) im staatlichen Radiosender Kossuth zur Eskalation zwischen Syrien und der Türkei: „Wir müssen mit Migrantenwellen rechnen, wir müssen mit systematischen Massenangriffen an der ungarischen Grenze rechnen.“

Auf die Frage der Moderatorin, ob die angebliche Öffnung der Grenzen ein „erpresserischer Versuch“ der türkischen Regierung oder eine „ernstzunehmende Entscheidung“ sei, sagte Orbán: „Obwohl der Ausbruch des Coronavirus gerade alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, bleibt die historische Herausforderung, mit der wir leben müssen, die Migration.“

Orbán formulierte weiter: „Die Migration tritt immer als Welle auf – mal redet jeder davon, mal tritt sie in den Hintergrund. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht jeder Zeit wieder an die Oberfläche kommen kann. Und genau das ist jetzt der Fall, sie tritt wieder an die Oberfläche.“

Orbán betonte in der wöchentlichen Interview-Runde im Radio, dass man Ungarns Grenzen und die ungarischen Menschen beschützen müsse. „Unabhängig davon, was für eine Migrantenwelle losgehen wird, die ungarische Grenzschutzbehörde ist in der Lage den sicheren Grenzsperre aufrechtzuerhalten“.

Laut dem ungarischen Premier bereite die Regierung aktuell ein Gipfeltreffen zwischen den Premierministern der Visegrád-Staaten (Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn) und dem türkischen Präsidenten, Recep Tayyip Erdogan, vor. Das Gipfeltreffen sollte noch vor dem EU-Gipfel Ende März stattfinden.

Türkei fordert Flugverbotszone in Idlib

Nach der militärischen Eskalation in der syrischen Provinz Idlib mit 33 getöteten türkischen Soldaten kommt der Nordatlantikrat der Nato am Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Türkei habe um das Treffen der 29 Nato-Botschafter nach Artikel 4 der Nato-Verträge gebeten, teilte das Militärbündnis in Brüssel mit. Die türkische Regierung forderte eine Flugverbotszone in Idlib. Bei türkischen Angriffen in der Provinz starben am Freitag nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 16 syrische Soldaten.

Der Nordatlantikrat ist das wichtigste Entscheidungsgremium der Nato. Gemäß Artikel 4 der Nato-Verträge kann jedes Mitglied eine Dringlichkeitssitzung beantragen, wenn es seine „territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit oder Sicherheit“ gefährdet sieht.

Angesichts der militärischen Eskalation in Syrien forderte die Türkei internationalen Beistand. Die Weltgemeinschaft müsse „handeln, um Zivilisten zu schützen“ und eine Flugverbotszone in Idlib einrichten, schrieb der Kommunikationschef der türkischen Präsidentschaft, Fahrettin Altun, im Kurzbotschaftendienst Twitter.

„Millionen Zivilisten“ in Nordwestsyrien würden „seit Monaten“ bombardiert, schrieb Altun weiter. Die syrischen Regierungstruppen griffen Schulen und Krankenhäuser „systematisch“ an. Es handele sich um einen „Völkermord“ und „demographische und ethnische Säuberung“. Die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad ziehe seit Jahren Nutzen aus dem „internationalen Schweigen zu ihren Verbrechen“.

Moskau: Getötete türkische Soldaten hielten sich an Seite von „Terroristen“ auf

Die in Nordsyrien getöteten türkischen Soldaten hielten sich nach Angaben Russlands zum Zeitpunkt des syrischen Luftangriffs an der Seite von Terroristen auf. Die 33 getöteten Soldaten hätten sich innerhalb der „Kampfeinheiten terroristischer Gruppen“ in der Provinz Idlib befunden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag. Die Türkei habe die Anwesenheit seiner Streitkräfte in dem betroffenen Gebiet nicht mitgeteilt. Die türkischen Truppen „hätten sich dort nicht aufhalten dürfen“, fügte das Ministerium hinzu.

Russische Kampfflugzeuge seien in dem Gebiet nicht eingesetzt worden, betonte das Verteidigungsministerium. Die Türkei und Russland haben vereinbart, dass die türkische Armee die Stellung ihrer Truppen in der Provinz Idlib an Russland übermittelt, um Vorfälle wie jenen von Donnerstag zu vermeiden.

Als Russland schließlich von Ankara über die Anwesenheit türkischer Streitkräfte informiert worden sei, habe es „alle Maßnahmen für einen kompletten Waffenstillstand auf syrischer Seite ergriffen“, um die sichere Bergung der Toten und Verletzten zu ermöglichen, teilte das Ministerium weiter mit.

Eskalation im Mittleren Osten

Der militärische Konflikt zwischen der Türkei und der Regierung des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad ist dramatisch eskaliert. Bei Luftangriffen auf Stellungen der türkischen Armee in der nordwestsyrischen Provinz Idlib wurden nach türkischen Angaben mindestens 33 Soldaten getötet. Als Vergeltung griff die türkische Armee in der Nacht zum Freitag Stellungen der Assad-Truppen an. Die UNO und die Nato riefen die Konfliktparteien zur raschen Deeskalation auf.

Alle bekannten Ziele der syrischen Regierungstruppen in der Region seien von der türkischen Armee aus der Luft sowie vom Boden aus angegriffen worden, teilte Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun mit. „Unsere tapferen Soldaten werden gerächt werden“, erklärte Altun. Erdogan hatte kurz zuvor in einer Dringlichkeitssitzung mit Regierungsmitgliedern und Militärvertretern über die Lage in Idlib beraten.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg rief die Konfliktparteien in Nordwestsyrien auf, die „gefährliche Lage“ entschärfen und eine weitere Verschlimmerung der „schrecklichen humanitären Situation“ in der Region vermeiden. Stoltenberg verurteilte nach Angaben einer Sprecherin in einem Telefonat mit dem türkischen Außenminister Mevlut Cavusoglu die „rücksichtslosen“ Luftangriffe durch die syrischen Regierungstruppen und die mit ihnen verbündeten russischen Verbände.

UN ruft zu einer „sofortigen Waffenruhe“ auf

UN-Sprecher Stéphane Dujarric warnte vor der Gefahr, dass der Konflikt in Nordwestsyrien „Stunde für Stunde“ weiter eskalieren könne. Er rief die Konfliktparteien zu einer „sofortigen Waffenruhe“ auf.

Der Gouverneur der an Syrien angrenzenden türkischen Region Hatay, Rahmi Dogan, teilte mit, dass es bei den Luftangriffen auf türkische Stellungen in Idlib neben den 33 Toten zudem 36 verletzte türkische Soldaten gegeben habe. Sie seien in Hatay ins Krankenhaus gebracht worden. In einer vorherigen Zwischenbilanz hatte der Gouverneur noch von 29 Todesopfern unter den türkischen Verbänden gesprochen.

Mit den jüngsten Todesopfern sind in diesem Monat den türkischen Angaben zufolge mindestens 53 türkische Soldaten in Syrien getötet worden. Die Türkei hat im Rahmen eines im Jahr 2018 geschlossenen Abkommens mit Russland zwölf militärische Beobachtungsposten in der Provinz Idlib.

Erdogan hatte die Regierung in Damaskus wiederholt aufgefordert, ihre Truppen aus dem Umfeld der türkischen Posten abzuziehen. Der türkische Staatschef setzte dafür eine Frist bis Monatsende, also bis diesen Samstag. (afp/so/dpa/dts)

