Greta Thunberg sieht sich nicht als „Guru der Apokalypse" – keine Manipulation ihrer Anhänger

In einer Rede im französischen Parlament sagte die 16-jährige Schülerin am Dienstag an Politiker und Journalisten gerichtet: "Ihr müsst uns nicht zuhören. Aber Ihr müsst der Wissenschaft zuhören. Das ist alles, was wir verlangen."