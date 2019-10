Politik » Welt Heiko Maas läßt Kramp-Karrenbauer auflaufen: Sicherheitszone kein Thema in Ankara

"Überall wird uns gesagt, das sei kein realistischer Vorschlag", erklärt Außenminister Heiko Maas in der Türkei. "Also die Diskussion über die Sicherheitszone in Nordostsyrien hat in unserem Gespräch weniger Zeit in Anspruch genommen als hier auf der Pressekonferenz. Das sagt eigentlich schon alles."