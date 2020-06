„Heilung statt Hass“: Dieses Video von Trumps Wahlkampfteam sperrte Twitter

Twitter macht im Streit mit US-Präsident Donald Trump ernst: Der Kurzbotschaftendienst sperrte ein Video von Trumps Wahlkampfteam über die Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd.

Neuer Zoff zwischen Twitter und US-Präsident Donald Trump: Der Kurzbotschaftendienst hat ein Video gesperrt, das Trumps Wahlkampfteam über die Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd veröffentlicht hatte.

Anstelle des Videos auf dem Konto von „Team Trump“ erschien der Hinweis, das Video sei wegen „einer Meldung eines Urheberrechtsinhabers deaktiviert“ worden.

Trumps Wahlkampfteam warf Twitter daraufhin vor, die „aufrichtende und vereinigende Botschaft“ des Präsidenten zu „zensieren“.

We are working toward a more just society, but that means building up, not tearing down.

Joining hands, not hurling fists.

Standing in solidarity, not surrendering to hostility. pic.twitter.com/mp8957czvh

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 3, 2020