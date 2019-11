Ursprünglich begannen die Proteste in Hongkong wegen eines geplanten Auslieferungsgesetzes, verdächtige Hongkonger Bürgern sollten demnach nach China gebracht werden. Doch Millionen Bürger gingen auf die Straßen und demonstrierten. Nach monatelangen Protesten hat Hongkongs Regierung dann im September den Entwurf für das umstrittene Gesetz für die Auslieferungen nach China komplett zurückgezogen – offiziell zumindest: „Die Regierung wird das Gesetz in aller Form zurückziehen, um die Sorgen der Bevölkerung vollständig zu entkräften.“ (Carrie Lam, Regierungschefin HK)

Doch heimlich arbeitete die kommunistische Führung in China weiter an der Umsetzung des Projektes …

Das Auslieferungs-Projekt

Während der britische Konsulatsmitarbeiter in Hongkong, Simon Cheng, im August für 15 Tage während einer Dienstreise zu einem Wirtschaftskongress von der chinesischen Gestapo verhaftet, in China festgehalten, misshandelt und verhört wurde, machte er besorgniserregende Entdeckungen. Während eines seiner Verhöre bemerkte er in einem anderen Raum etwa zehn festgenommene Personen, kantonesische Worte fielen. Dann hörte er Schreie von Gefangenen. In einem späteren Interview mit der BBC sagte Cheng, dass die Geheimpolizei ihm gegenüber erwähnte, dass die Hongkong-Demonstranten Schub um Schub eingefangen und nach China gebracht werden würden. Dort würden sie dann inhaftiert.

Auch in Hongkong selbst wurden entsprechende Warnungen gegenüber Demonstranten ausgesprochen.

警察街頭警告市民:「小心被消失」。

Hong Kong police warned the public: „Be careful to be lost“ 香港一名警察在街頭警告市民:「小心被消失」,另一名警察補充,這是對你的第一次警告。 pic.twitter.com/RGuGqOkyn0 — 小婷 (@ttingxiao) November 15, 2019

Im Interview mit dem „Handelsblatt“ berichtet einer der beiden deutschen Austauschstudenten (22), die in Hongkong kürzlich und kurzfristig verhaftet worden waren, dass er in einer kleinen steinernen Zelle mit Steinbänken mit einem zwölfjährigen Jungen ins Gespräch gekommen sei. Der Junge hatte von der Polizeibehandlung ein blutverschmiertes Gesicht.

Nach der Einkesselung der Studenten in der Polytechnischen Universität sagte der Hongkonger Polizeisprecher Guo Jialu, dass am Montag (19.11.) und Dienstag (20.11.) etwa 1.100 Menschen in der Nähe des Campus der PolyU inhaftiert worden seien, berichtet die chinesischsprachige Epoch Times.

Doch wohin kamen sie? Befinden sie sich in Hongkonger Gefängnissen?

Es muss schon ein großer Zufall gewesen sein, dass just an diesen beiden Tagen 20 planmäßige Züge von Hongkong zum Festland China nach Angaben des CPC Railway Customer Service Center für den öffentlichen Verkehr abgesagt wurden. Es wird spekuliert, dass die KPCh in diesen zwei Tagen verhaftete Personen nach China gebracht habe, was an die Zugtransporte der Uiguren in die Konzentrationslager Xinjiangs erinnern mag.

Auf Facebook verbreitete sich eine Nachricht, dass einige der Hongkong-Demonstranten ins Untersuchungsgefängnis Huiyang bei Shenzhen gebracht wurden. Auch der vor der KPCh nach Amerika geflüchtete Milliardär und politische Aktivist Guo Wengui berichtete in seiner 20. Livesendung vom Transport junger Leute nach Shenzhen. Er berichtete nicht nur von den schwarzen Gefängnissen der KPCh in Hongkong, sondern auch von den vielen weiblichen Demonstranten, die von den Kommunisten vergewaltigt und getötet worden sind. Zudem würde die Kommunistische Partei Tag und Nacht an der Errichtung eines Konzentrationslagers in Hongkong arbeiten, ähnlich denen in Xinjiang.

#HongKongPolice needs to move the arrested #students by train… to detain in custody somewhere. By train, heard this first in my life. Hope they will be safe and come out soon.#StandWithHongKong #SOSHK #HongKongPoliceTerrorism pic.twitter.com/TocMD7yKQ7 — Steffie Ho (@ho_steffie) November 18, 2019

Hongkongs verschwundene Studenten

In einem Bericht der chinesischsprachigen Epoch Times ist die Rede von großen Gruppen von Hongkong-Demonstranten, die nach Festland China gebracht wurden und weiterhin gebracht werden.

Viele Hongkonger Bürger sind seit dem Beginn der Proteste verschwunden, manche von ihnen sind noch Teenager im Alter von 13 oder 14 Jahren. Im Internet finden sich Plattformen, die über die Vermissten informieren:

Immer wieder wurden Leichen gefunden, oft junge Frauen und Mädchen, Schülerinnen, Studentinnen, ihr Tod als „Selbstmord“ deklariert: Manche ertranken im Meer, nackt und gefesselt, manche sprangen von Hochhäusern, in zwei Teile geschnitten oder brachten sich angeblich um, nachdem sie sich halbnackt ausgezogen hatten.

I dont think most of people who committed suicide would take off their shoes, wearing pants in this way and topless. However, hundreds of this kind of no suspicious deaths (regards to #HongKongPolice) occurred in #Hongkong recently. Truth must be revealed. #PoliceState pic.twitter.com/vKMShriMOL — 清算香港警察 (@PapersoftH) November 20, 2019

Ein Schlagwort geht um im Hongkong: „NO #SUICIDE“. In einem aktuellen Video einer Verhaftung einer jungen Frau in einem Hongkonger Hochhaus gab diese kurz vor ihrer Verschleppung durch die Polizei ein Statement ab: „Ich werde keinen Selbstmord begehen!“