Politik » Welt Kurden: Fast 800 Angehörige von IS-Anhängern aus Lager in Syrien geflohen

Aus einem Lager in Nordsyrien, in dessen Nähe türkische Truppen kämpften, sind fast 800 Angehörige von Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geflohen. In den von Kurden kontrollierten Lagern sind insgesamt etwa 12.000 ausländische Angehörige von IS-Mitgliedern untergebracht.