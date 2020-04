Jetzt live: Kanzlerin nimmt auf WHO-Einladung an Videokonferenz mit Regierungschefs teil

Auf Einladung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) an einer Videokonferenz mit weiteren Staats- und Regierungschefs teil. Im Rahmen der presseöffentlichen Videokonferenz wollen Gesundheitsorganisationen eine internationale Initiative zur Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln gegen das neuartige Coronavirus sowie von Diagnosemöglichkeiten vorstellen, wie Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin sagte. Auch werde es einen Aufruf zur Finanzierung der Arzneimittel-Entwicklung geben.

Merkel begrüße die Initiative sehr, sagte Demmer. Es handele sich um einen „wichtigen Meilenstein“ im Hinblick auf die von der EU einberufene internationale Geberkonferenz am 4. Mai, bei der Finanzmittel für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs mobilisiert werden sollen. Im Anschluss an die Videokonferenz soll es demnach eine Pressekonferenz geben. (afp)