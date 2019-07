Saudi-Arabien gibt grünes Licht für Stationierung von US-Soldaten

Nach den jüngsten Spannungen in der Golfregion hat Saudi-Arabien die Stationierung von US-Soldaten in dem Königreich angekündigt. König Salman habe einem solchen Schritt zugestimmt, sagte ein Vertreter des saudiarabischen Verteidigungsministeriums am Freitag der staatlichen Nachrichtenagentur SPA.

Washington und Riad seien darum bemüht, ihre Zusammenarbeit „zur Verteidigung der Sicherheit und der Stabilität in der Region zu verstärken“.

Zuletzt waren 2003 US-Truppen in Saudi-Arabien stationiert. Die Soldaten waren 1991 im Zuge des Golfkriegs dorthin verlegt worden. Von einem Luftstützpunkt südlich von Riad flog die US-Luftwaffe damals Angriffe auf den Irak. Zeitweise waren 200 US-Militärflugzeuge dort stationiert.

Die Spannungen in der Golfregion hatten sich zuletzt massiv verschärft. In der Straße von Hormus ereigneten sich mehrere Zwischenfälle, am Freitag setzten die iranischen Revolutionsgarden dort einen britischen Tanker fest. Die USA hatten am Donnerstag erklärt, das Kriegsschiff „USS Boxer“ habe in der Meerenge eine iranische Drohne zerstört.

Ende Juni hatte der Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch die Revolutionsgarden über der Straße von Hormus fast zu einer Konfrontation geführt. Unter Verweis auf die Bedrohung durch den Iran hatten die USA bereits in den vergangenen Monaten ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt. (afp)