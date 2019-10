Politik » Welt Tausende Libanesen fordern „Sturz des Regimes“

Demonstranten legten am zweiten Tag der Proteste das öffentliche Leben im Libanon mit Straßenblockaden und in Brand gesteckte Reifen lahm. Auslöser der Proteste waren am Donnerstag veröffentlichte Pläne der Regierung, eine neue Steuer auf Anrufe zu erheben, die über Onlinedienste wie WhatsApp getätigt werden.