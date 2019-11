Transporter mit 50 Migranten rast in Grenzzaun von spanischer Exklave Ceuta

Ein Lieferwagen mit 50 afrikanischen Migranten an Bord hat in der Nacht zum Montag den Grenzzaun zwischen der spanischen Exklave Ceuta und Marokko durchbrochen. Der weiße Transporter sei „mit vollem Tempo“ auf den Grenzübergang zugerast und in ein Tor „gekracht“, teilte ein Sprecher der spanischen Polizei der Nachrichtenagentur AFP mit.

In dem Fahrzeug befanden sich 50 Männer, Frauen und Kinder aus Ländern südlich der Sahara. Der Fahrer des Wagens mit französischem Kennzeichen wurde festgenommen. Videoaufnahmen des Lokalsenders El Faro de Ceuta zeigen, wie Polizisten die Migranten zu einem Posten des Roten Kreuzes bringen, an dem sie medizinisch versorgt wurden.

In den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla befinden sich die einzigen Landgrenzen der EU mit Afrika. Laut dem spanischen Innenministerium sind seit Anfang des Jahres 5216 Migranten über den Landweg nach Ceuta und Melilla gelangt. Das sind 12,4 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. (afp)