Trump prangert nach Massakern Rassismus und „Ideologie weißer Vorherrschaft“ an

Mit ungewohnt deutlichen Worten hat US-Präsident Donald Trump nach den Massakern in Texas und Ohio Rassismus und die Ideologie weißer Vorherrschaft verurteilt. „Diese finsteren Ideologien müssen besiegt werden. Hass hat keinen Platz in Amerika“, sagte Trump am Montag in einer Fernsehansprache in Washington. Er forderte zudem, die Verantwortlichen solcher Taten „schnell“ hinzurichten.

Bei zwei Angriffen innerhalb weniger Stunden waren am Wochenende in den USA insgesamt 30 Menschen erschossen worden. In einem Einkaufszentrum in El Paso an der Grenze zu Mexiko tötete ein 21-jähriger Weißer am Samstagmorgen dutzende Menschen, darunter sieben Mexikaner. Nach Angaben der Polizei stieg die Zahl der Toten auf 21. Eines der Opfer sei am Montagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Ermittler vermuten ein rassistisches Motiv hinter der Tat.

13 Stunden später tötete ein 24-jähriger Weißer in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen. Er wurde von Einsatzkräften erschossen. Hinweise auf ein rassistisches Motiv des Täters fanden die Ermittler bislang nicht, wie Daytons Polizeichef Richard Biehl am Montag erklärte. Sechs der neun Getöteten waren Schwarze.

Die Opposition hatte Trump nach den Attacken scharf kritisiert. Mehrere Präsidentschaftsbewerber der Demokraten warfen dem Präsidenten vor, mit seiner aggressiven Rhetorik Hass zu schüren und Gewalt zu begünstigen.