Trump trifft gefolterte Falun Gong-Praktizierende und religiös Verfolgte im Weißen Haus – Demo gegen Verfolgung in China

Am heutigen Donnerstag versammeln sich Falun Gong-Praktizierende aus der ganzen Welt in Washington DC wie jedes Jahr zu einer Kundgebung anlässlich der Verfolgung von Falun Dafa in China. Am 20. Juli ist der 20. Jahrestag des Beginns der Verfolgung. Die Praktizierenden fordern das Ende der brutalen Unterdrückung durch das chinesische kommunistische Regime.

Zahlreiche US-Kongressabgeordnete und Vertreter von Organisationen, die sich für Menschenrechte und Religionsfreiheit einsetzen, haben Redebeiträge angekündigt.

Livestream:

Ein besonderes Treffen im Weißen Haus

Wenige Tage zuvor, am 17. Juli, fand ein besonderes Treffen im Weißen Haus statt: 27 Männer und Frauen, die die religiöse Verfolgung überlebt haben, trafen sich mit US-Präsident Donald Trump. Eine von ihnen war die Professorin Yuhua Zhang. Sie praktiziert Falun Gong. Im Jahr 2015 flüchtete sie aus China in die Vereinigten Staaten.

Die 59-Jährige wurde in China siebeneinhalb Jahre lang inhaftiert und wiederholt gefoltert, weil sie sich geweigert hatte, ihren Glauben an Falun Gong aufzugeben. Falun Gong ist eine traditionelle chinesische Meditationspraxis. In China wird sie seit 20 Jahren vom chinesischen kommunistischen Regime brutal verfolgt. Nach Schätzungen des Falun Dafa Informationszentrums werden täglich Hunderttausende von Anhängern in Gefängnissen, Arbeitslagern und Gehirnwäschezentren festgehalten. Viele von ihnen werden gefoltert und so gezwungen, ihren Glauben aufzugeben.

Trump für Religionsfreiheit

Trump traf sich mit Zhang sowie anderen Überlebenden aus 17 Ländern, darunter China, Nordkorea, Iran, Pakistan und Birma, um das Bekenntnis seiner Regierung zur Religionsfreiheit zu bekräftigen. Es war das erste Mal, dass sich eine Falun Gong-Praktizierende mit dem höchsten Amtsträger des Landes in einem offiziellen Gespräch traf.

Während sich die Anwesenden um Trumps Schreibtisch im Oval Office versammelten, erzählte Zhang dem Präsidenten, dass ihr Ehemann, der auch Falun Gong praktiziert, im Gefängnis Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu eingesperrt ist. Sie sagte:

Der Organraub findet immer noch statt, daher sollten wir Maßnahmen ergreifen. Worte reichen nicht.“

Zhang erzählte Trump auch von einem anderen Praktizierenden, der in derselben Einrichtung eingesperrt war und einen Tag nach seiner Freilassung starb. Bevor er starb, erbrach er eine große Menge Blut, sagte sie.



Trump betonte während des Treffens:

Jeder von Ihnen hat enorm wegen seines Glauben gelitten. Jeder von Ihnen ist ein Zeuge der Bedeutsamkeit, die Religionsfreiheit auf der ganzen Welt voranzutreiben.“

Die Überlebenden kamen in Washington zusammen, um an der vom US-Außenministerium veranstalteten Ministerkonferenz zur Förderung der Religionsfreiheit teilzunehmen. Die dreitägige Konferenz, die vom 16. bis 18. Juli stattfindet, ist die größte Veranstaltung für Religionsfreiheit der Welt.

Der US-Generalbotschafter für internationale Religionsfreiheit, Sam Brownback, sagte auf der Veranstaltung, dass die Regierung auf der Konferenz am 18. Juli „zusätzliche Maßnahmen“ zu den Bemühungen um Religionsfreiheit ankündigen werde in Reden von Außenminister Mike Pompeo und Vize-Präsident Mike Pence.

Auf der Suche nach Gerechtigkeit

Zhang ist eine ehemalige Professorin der Nanjing Normal University. Sie sagte in einer Rede auf der Konferenz am 17. Juli, dass sie während ihrer Inhaftierung in China schwer gefoltert wurde. Dazu gehörten anhaltende Elektroschocks, Schlafentzug und erzwungene Injektionen unbekannter Medikamente. Sie wurde gezwungen, stundenlang unter der brütenden Sonne zu rennen.

Zhangs Ehemann, Zhengyu Ma, ist Ingenieur. Er wurde für drei Jahre im Gefängnis Suzhou in der Provinz Jiangsu inhaftiert, weil er Briefe an die obersten Führer des Regimes geschickt hatte. Darin hatte er sie aufgefordert, die Verfolgung zu beenden. Seit seiner Verurteilung im Jahr 2017 hat Zhang nichts mehr von ihm gehört. Während der Konferenz sagte sie:

Ich mache mir Tag und Nacht Sorgen um meinen Mann. Er könnte zu Tode gefoltert werden wie Tausende anderer Falun Gong-Praktizierenden. Er könnte für seine Organe getötet werden wie eine unbekannte Anzahl von Falun Gong-Praktizierenden.“

Zhang bezog sich in ihren Ausführungen auf langjährige Behauptungen und Beweise aus verschiedenen Quellen, dass das chinesische Regime inhaftierte Falun Gong-Praktizierende getötet hat, um ihre Organe für Transplantationen zu verwenden. Diese Behauptungen wurden von unabhängigen Forschern in einem Bericht aus dem Jahr 2006 bestätigt. Dem folgten weitere Berichte, die ein Bild des weitverbreiteten Missbrauchs detaillierter untermauerten.

Tribunal bestätigt Organraub

Im vergangenen Monat bestätigte ein internationales Tribunal in London nach einjähriger Untersuchung die Vorwürfe und stellte fest, dass der Organraub in China seit Jahren „in erheblichem Umfang“ und nach wie vor stattfindet. Das Gericht fügte hinzu, dass Falun Gong-Praktizierende wahrscheinlich die Hauptquelle für solche Organe seien.



Zhang, die sich seit ihrer Ankunft in den USA unermüdlich für die Freilassung ihres Mannes einsetzt, forderte die US-Regierung auf, Sanktionen im Rahmen des Global Magnitsky Act gegen chinesische Beamte zu verhängen, „die bekanntermaßen Falun Gong-Praktizierende rechtswidrig eingesperrt, gefoltert und getötet haben“.

Viele der Täter arbeiten weiterhin in China und wurden für ihre Bemühungen zur Verfolgung von Praktizierenden befördert, sagte Zhang und fügte hinzu:

Ich hoffe, dass die US-Regierung, internationale Medien und Menschenrechtsgruppen dazu beitragen können, meinen Mann und die Hunderttausenden anderer unschuldiger, aber inhaftierter Falun Gong-Praktizierender zu befreien.“

Falun Gong weltweit

Ob alt, ob jung, derzeit praktizieren über 100 Millionen Menschen weltweit Falun Gong, auch Falun Dafa genannt. Sie richten sich nach den drei Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht aus, die in der Kultivierungspraktik als grundlegenden Eigenschaften des Kosmos betrachtet werden.

Ein Mensch, der konsequent Falun Gong praktiziert, erreicht Schritt für Schritt einen Zustand, in dem er in Frieden mit sich selbst und der Welt lebt. Dies ist die Basis für eine stabile Gesundheit. Falun Gong wird weltweit ehrenamtlich weitergegeben. Auch in Deutschland erfreuen sich Praktizierende dieser Kultivierungspraktik. In regelmäßigen Übungsgruppen treffen sie sich in Parks.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von sua)

Originalartikel: Trump Meets With Falun Gong Practitioner, Other Survivors of Religious Persecution