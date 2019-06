„Feinde des Volkes“: Trump wirft New York Times „Hochverrat“ vor

US-Präsident Donald Trump hat der „New York Times“ nach einem Bericht zu angeblichen digitalen US-Eingriffen in das russische Stromnetz „Hochverrat“ vorgeworfen.

„Das ist geradezu Hochverrat einer ehemals großen Zeitung, die so verzweifelt eine Geschichte will, irgendeine Geschichte, auch wenn sie schlecht für unser Land ist“, schrieb Trump am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Die Zeitung hatte unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, dass die USA Software in das russische Stromnetz und andere Ziele einschleusten. Dies diene zum einen als Warnung und zum anderen dazu, die USA im Fall eines größeren Konflikts mit Russland zu Cyberangriffen zu befähigen, berichtete das Blatt.

Der Bericht sei nicht wahr, twitterte Trump und bezeichnete das Medien als korrupt und dessen Journalisten als „Feinde des Volkes“.

Ist es zu glauben, dass die scheiternde ‚New York Times‘ gerade eine Geschichte gebracht hat, wonach die USA Cyberangriffe auf Russland erheblich verstärken“, schrieb Trump.

Dies komme „Hochverrat“ gleich. (afp/so)