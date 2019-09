UN-Klimagipfel: Rede von Kanzlerin Merkel – Überraschungsbesuch von Präsident Trump – Greta T. tobt: „Wie könnt ihr es wagen!“

Kanzlerin Merkel nimmt heute am UN-Klimagipfel in New York teil. Bei dem eintägigen Gipfel, an dem rund 60 Staats- und Regierungschefs teilnehmen, sollen Regierungsvertreter ihre Klimaschutzprogramme vorstellen. Die Bundeskanzlerin hat beim UN-Klimagipfel in New York weitreichendere Investitionen in den Klimaschutz angekündigt.

„Wir haben den Weckruf der Jugend gehört“, sagte Merkel. Sie sehe die Industriestaaten in der Verantwortung, die Weltwirtschaft auf klimafreundliche Art und Weise zu verändern.

Dazu kündigte sie unter anderem eine Verdoppelung der internationalen Klimaausgaben Deutschlands von zwei auf vier Milliarden Euro an, um die Entwicklungsländer zu unterstützten. Diese seien die Hauptleidtragenden des Klimawandels. Außerdem stellte Merkel das am Freitag von der Bundesregierung beschlossene 54-Milliarden-Euro-Klimapaket vor, mit dem die nationalen Klimaziele Deutschlands bis 2030 erreicht werden sollen.

Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung für den Klimaschutz sei der Beginn eines „tiefgreifenden Wandels“ in Deutschland. Die Bundesregierung wolle mit diesem Programm ihren Beitrag zu einer „nachhaltigen Wirtschaft und zu einem nachhaltigen Leben weltweit“ leisten, sagte Merkel am Montag in New York in ihrer vierminütigen Rede.

Die Kanzlerin bezeichnete es als Pflicht der Industriestaaten, als Hauptverursacher des Treibhausgaseffekts mit „Innovation, Technologie und Geld“ die Erderwärmung zu bekämpfen. „Deutschland sieht seine Verantwortung international und national“, sagte sie bei der Präsentation der am Freitag vom Berliner Klimakabinett beschlossenen Maßnahmen.

Merkel ging in ihrer Rede nicht direkt auf die Kritik von Greta Thunberg ein, die einige Redner vorher sprach. Sie bezeichnete es jedoch als Aufgabe von Regierungen, „alle Menschen mitzunehmen“. Es gebe jene Menschen, die demonstrierten und Druck ausübten. „Es gibt aber auch die Zweifler“, die von der Politik ebenfalls einzubinden seien.

Hier ein Livestream der Reden vor Ort (nur englisch):

Überraschung: Trump kommt

US-Präsident Donald Trump ist überraschend beim UN-Klimagipfel in New York erschienen. Er setzte sich am Montag ins Plenum, obwohl er ursprünglich nicht an dem Treffen teilnehmen wollte.

Er hörte für einige Minuten der Rede des indischen Premierministers Narendra Modi zu und applaudierte auch. Trump bezweifelt den menschengemachten Klimawandel und kündigte 2017 den Austritt seines Landes aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 an.