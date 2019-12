USA berufen UN-Sicherheitsratstreffen wegen nordkoreanischer „Provokationen“ ein

Die USA haben inmitten neuer Spannungen mit Nordkorea eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates über die Gefahr einer eskalierenden „Provokation“ einberufen. Das Treffen soll „einen umfassenden Überblick über die jüngsten Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel geben, einschließlich der jüngsten Raketenstarts und der Möglichkeit einer eskalierenden Provokation“, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag. Pjöngjang hatte zuletzt Zugeständnisse der USA bis zum Jahresende gefordert.

Kurz zuvor hatten die USA angekündigt, auf die Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Thema Menschenrechte in Nordkorea am Dienstag zu verzichten. Bereits vergangenes Jahr nahmen die USA an diesem seit 2014 stattfindenden Treffen nicht teil. Für Washington habe die Atomfrage Priorität, hieß es aus diplomatischen Kreisen. „Im derzeitigen Kontext ist es besser, Atom- und Menschenrechte nicht zu vermischen“, sagte ein Diplomat der Nachrichtenagentur AFP.(afp)