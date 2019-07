USA: Illegale Einwanderung, um sich medizinisch behandeln zu lassen, stark angestiegen

In Deutschland wie in den USA nehmen Leute, die nie in die Sozialsysteme eingezahlt haben und es voraussichtlich auch nie tun werden, deren Leistungen in Anspruch. Zusätzlich haben alle Präsidentschaftsbewerber der Demokraten versichert, dass sie die volle Medicare-Versorgung nicht nur den US-Bürgern, sondern auch allen illegalen Immigranten umsonst angedeihen lassen wollen. Die Zahl der ernsthaft erkrankten illegalen Einwanderer ist, wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen, seit Ende 2018 sprunghaft angestiegen.

Hier der jüngste Bericht der US-Epochtimes zu einer Anhörung des kommissarischen Leiters des Heimatschutzministeriums der USA(DHS) Kevin McAleenan:

Die Grenzschutzbeamten entlang der Südgrenze der USA haben seit Januar 2019 etwa 21.000 kranke oder verletzte illegale Einwanderer in Krankenhäuser gebracht, so McAleenan (DHS).

Die Agenten haben 250.000 Stunden – das entspricht 28 Jahren – mit kranken Menschen in Krankenhäusern verbracht.

„Wir sind in diesem Jahr mit einer jüngeren und kränkeren Bevölkerung konfrontiert, als wir es je zuvor an der Grenze gesehen haben“, sagte McAleenan bei einer Anhörung vor dem House Oversight and Reform Committee am 18. Juli.

„Wir sahen eine Menge übertragbarer Krankheiten, viele schwere Krankheiten. In einigen Fällen hatten wir eine sofortige Operation wegen angeborener Defekte – sie kamen tatsächlich wegen einer Behandlung zur Grenze.“

Grenzschutzbeamte fragen in der Regel sofort, ob jemand ein Gesundheitsproblem hat, wenn sie auf Personen treffen, die gerade die Grenze überschritten haben. Und in einigen stark frequentierten Gebieten, wie dem Rio Grande Valley im Südosten von Texas, ist ein Sanitäter der Grenzschutzpolizei ständig verfügbar.

Die Grenzpatrouille wird seit Monaten von illegalen Grenzverletzern überrollt, wobei der Mai in diesem Jahr der bisherige Höhepunkt war, mit durchschnittlich 4.200 Festnahmen pro Tag.

Von den 132.000 Verhaftungen im Mai waren mehr als 72 Prozent unbegleitete Kinder oder Personen, die angeblich eine Familie waren.

Der Grenzschutz hatte mit dem Zustrom zu kämpfen, wobei 40 bis 60 Prozent der Agenten ständig zur humanitären Versorgung umgelenkt wurden.

Die Grenzeinrichtungen, die vor Jahrzehnten gebaut wurden, um einzelne Männer aus Mexiko für ein paar Stunden zu versorgen – waren schnell überfüllt.

In El Paso, Texas, wurde eine Einrichtung mit einer Kapazität von 125 Personen am 8. Mai mit 900 Personen überlastet, so ein Bericht des Generalinspekteurs.

„Eine weitere Einschränkung des verfügbaren Raumes ist die Notwendigkeit, Gefangene mit Infektionskrankheiten wie Windpocken, Krätze und Grippe voneinander und von der allgemeinen Bevölkerung zu trennen“, heißt es im Bericht vom 30. Mai.

Am 21. Mai musste die Grenzsicherheit (CBP) die Aufnahme von Migranten in der Hauptbearbeitungsanlage in McAllen, Texas, einstellen, nachdem eine große Anzahl von Häftlingen Anzeichen von grippeähnlichen Krankheiten zu zeigen begann.

In einem zweiten Bericht vom 2. Juli über die Bedingungen im Sektor Rio Grande Valley heißt es: „Wir sind besorgt, dass Überbelegung und längere Inhaftierung ein unmittelbares Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von DHS-Agenten und -Offizieren sowie der Inhaftierten darstellen“.

Um den Zustrom zu bewältigen, wurden zwei neue provisorische Zelt-Einrichtungen im Süden von Texas und zwei weitere in El Paso errichtet.

400.000 medizinische Untersuchungen

Seit Januar hat das DHS mehr als 400.000 medizinische Gesundheitsgespräche mit illegalen Einwanderern durchgeführt, die von der Grenzkontrolle angetroffen wurden, sowie 80.000 eingehendere medizinische Untersuchungen in Haft durchführen lassen.

Das neue Verfahren der medizinischen Vorsorge wurde nach dem Tod von zwei Kindern in Grenzschutzhaft im Dezember eingeführt. Die Guatemalteken Jakelin Caal Maquin, 7, starb am 8. Dezember und Felipe Gomez Alonzo, 8, starb in der Weihnachtswoche. Autopsieberichte der beiden Kinder zeigten, dass beide an einer bakteriellen Infektion starben, die zu einem Versagen mehrerer Organe führte.

Alonzos Vater brachte seinen Sohn an die Grenze, damit er leichter einreisen konnte, so ein Verwandter. „Wir hörten Gerüchte, dass sie [in die Vereinigten Staaten] wechseln könnten. Sie sagten, sie könnten mit den Kindern durch“, sagte Catarina Gomez Lucas, die 21-jährige Stiefschwester des Jungen, gegenüber der Associated Press.

Als Reaktion auf die Todesfälle sagte die damalige DHS-Sekretärin Kirstjen Nielsen, dass alle Kinder „eine gründlichere praxisnahe Untersuchung zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach der Festnahme erhalten werden – ob der begleitende Erwachsene um eine solche gebeten habe oder nicht“.

Ich habe persönlich mit den Zentren für Seuchenbekämpfung zusammengearbeitet, um ihre Experten aufzufordern, den Anstieg bei kranken Kindern, die unsere Grenzen überschreiten, zu untersuchen. Sie sollten zusätzliche Schritte festlegen, die die Krankenhäuser entlang der Grenze unternehmen sollten, um sich auf diese Kinder vorzubereiten und sie zu behandeln“,

sagte Nielsen in einer Erklärung am 26. Dezember 2018.

McAleenan sagte, dass seit der Ankündigung von Nielsen mehr als 200 Angehörige des Gesundheitswesens in Grenzeinrichtungen eingegliedert wurden und die Neuankömmlinge überprüfen und eine kritische Prüfung durchführen – eine 10-fache Steigerung. Zoll und Grenzschutz (CBP) verfügen auch über 2.300 Agenten und Offiziere, die ausgebildete Rettungssanitäter und Sanitäter sind.

Ich bin überzeugt, dass keine Strafverfolgungsbehörde der Welt eine bessere lebensrettende Versorgung und medizinische Unterstützung bietet als CBP“,

sagte McAleenan und fügte hinzu, dass die Küstenwache und der öffentliche Gesundheitsdienst entscheidende Unterstützung leisten.

„Man tut, was man tun muss“

Repräsentant Mark Green (R-Tenn.) lieferte bei der Anhörung seine Sicht aus der Perspektive eines Notarztes, der auch bei der Ausbildung von Rettungskräften in 52 Krankenhäusern in den USA geholfen hat.

Ich habe ein Baby auf einem Parkplatz zur Welt gebracht, weil wir einfach so überlastet waren. Man tut, was man tun muss, wenn man überschwemmt wird“,

sagte Green zu McAleenan, der die Grenzschutzpolizei in Schutz nahm, die unter schwierigen Bedingungen arbeitet.

„In der Notfallmedizin lehren wir die Ärzte, sehr, sehr vorsichtig zu sein, denn ein Kind kann krank sein und nicht krank aussehen“, erklärte Green. „Sie sehen toll aus, ihre Vitalzeichen sind fantastisch, und dann brechen sie auf einmal zusammen. Es ist wirklich unangemessen und unfair, von den Menschen zu erwarten, dass sie ein Kind erkennen, das kurz davor steht, einen Zusammenbruch zu erleiden, vor allem von Menschen, die nicht in der Notfallmedizin ausgebildet sind, die mindestens vier Jahre Grundstudium, vier Jahre Medizinstudium und drei Jahre praktische Arbeit erfordert.“

Und übrigens, wenn der Arzt diesen Patienten behandelt hat und er trotzdem stirbt und dieser Arzt oder dieses Pflegeteam sich wirklich bemüht hat, ist es auch nicht ihre Schuld. Sie tun das Beste, was sie können.“

Ebola Befürchtungen

Der Repräsentant Paul Gosar (R-Ariz.) äußerte die Besorgnis, dass Ebola in die Vereinigten Staaten eingeschleppt werden könne – aufgrund der Warnung der Weltgesundheitsorganisation vom 17. Juli vor einem Ausbruch im Kongo.

Hunderte von Afrikanern haben in den letzten Monaten begonnen, die Südgrenze zu passieren, nachdem sie durch Süd- und Mittelamerika gereist sind.

Seit dem 30. Mai wurden mehr als 1.100 Afrikaner von der Grenzkontrolle im Gebiet Del Rio, Texas, festgenommen. Sie stammen aus 19 afrikanischen Nationen, aber die meisten kommen aus dem Kongo und Angola, so Sektorleiter Raul Ortiz.

Es ist ein astronomischer Anstieg, wenn man bedenkt, dass in den 12 Jahren von 2007 bis 2018 nur acht Angolaner und elf Kongolesen die gesamte Südgrenze überschritten haben, so die CBP-Festnahme-Daten.

McAleenan sagte, dass er die Entwicklungen bei Ebola aufmerksam verfolgt und in engem Kontakt mit dem Gesundheits- und Sozialminister Alex Azar steht.

„Wir sind etwas abgeschirmt, da die Inkubationszeit für Ebola etwa 21 Tage beträgt [und] die Reise von Afrika zu unserer Grenze dauert im Allgemeinen 30 Tage oder mehr“, sagte McAleenan.



Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: Illegal Immigrants Coming to US for Surgery: McAleenan