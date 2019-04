Wahlmarathon: Indonesien wählt neuen Präsidenten, das Parlament und kommunale Vertreter

Vom Aufschrei einer jungen Generation, die Angst um ihre Zukunft hat, schreiben Medien im Zusammenhang mit der Bewegung „Fridays for Future“. Ein Blick hinter die Kulissen legt hingegen den Gedanken nahe, dass vielleicht nicht alles an den „Klimastreiks“ so spontan war, wie es den Anschein hat. Mehr»