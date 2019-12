„Wir fordern Entschädigung“: Kolumbien stinksauer über Walmart-Pulli mit koksendem Weihnachtsmann

Eine Werbekampagne der US-Kaufhauskette Walmart für einen Weihnachtspullover hat den Zorn der kolumbianischen Regierung erregt – auf dem Kleidungsstück prangt ein Weihnachtsmann, der offensichtlich Kokain schnupft.

Die Regierung in Bogotá forderte am Dienstag Entschädigungszahlen von dem Unternehmen, da die Werbung dem Ruf des Landes schade. In dem Werbetext ist von „kolumbianischem Schnee“ die Rede – „Schnee“ ist im Jargon eine geläufige Bezeichnung für Kokain.

Das Motiv auf dem Pulli zeigt einen aufgeputscht wirkenden Weihnachtsmann, der mit einem Strohhalm in der Hand an einem Tisch mit drei weißen Linien sitzt. Ergänzt wird das Bild durch den Spruch „Let it snow“ (Lass es schneien).

Cocaine and Santa aren’t usually associated with each other. But Walmart is apologizing for selling sweaters that show Santa Claus with lines of cocaine in front of him and the phrase „Let It Snow“ https://t.co/FMmGFlruEc

