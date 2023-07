Inlandstourismus boomt: Im Mai mehr Gästeübernachtungen als vor Corona

Statistisch gesehen übernachtete fast jeder Deutsche im Mai einmal auswärts. Damit lag die Zahl höher als vor Corona.

Die Tourismusbranche in Deutschland erholt sich zusehends: Im Mai meldeten Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und Campingplätze wieder mehr Übernachtungen als im Vergleichsmonat Mai 2019 vor der Corona-Krise, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Gezählt wurden rund 47 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, das waren 9,2 Prozent mehr als im Mai 2022 und 5,8 Prozent mehr als im Mai 2019.

Vor allem der Inlandstourismus boomt, wie die Statistiker erklärten: Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus Deutschland stieg im Mai auf 39,8 Millionen, das waren 8,2 Prozent mehr Übernachtungen als im Mai 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland dagegen lag mit 7,2 Millionen noch 6,0 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

Die Zahl der Übernachtungen hatte erstmals im August 2022 das Vorkrisenniveau wieder übertroffen. In dem Sommermonat wurden 58,2 Millionen Übernachtungen gezählt.

(afp/red)