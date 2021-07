Facebook fragt Nutzer nach potenziell „extremistischen“ Freunden

Einige Facebook-Nutzer haben ungewöhnliche Warnmeldungen von dem Social-Media-Konzern erhalten. Dabei wurden sie gefragt, ob sie Hilfe bei "extremistischen Inhalten" oder "extremistischen Freunden" bräuchten.

„Sind Sie besorgt, dass jemand, den Sie kennen, zum Extremisten wird?“, heißt es in einer Nachricht. „Es ist uns wichtig, Extremismus auf Facebook zu verhindern. Andere in Ihrer Situation haben vertrauliche Unterstützung erhalten.“

Einige Nutzer hatten kürzlich berichtet, dass sie von Facebook Warnmeldungen erhalten hätten, die sich auf „Extremisten“ oder „extremistische Inhalte“ bezogen.

Die Nachricht von Facebook bot auch eine Schaltfläche, die ein besorgter Nutzer gleich anklicken und auf eine Seite über Extremismus weitergeleitet wurde.

Der „Redstate“ Redakteurin Kira Davis wurde ein Screenshot der Nachricht von einem Freund zugeschickt. Dieser schrieb: „Hey hatte jemand diese Pop-up Nachricht auf seiner Facebook Seite?“ Ihr Freund bekam diese Nachricht sogar zweimal, was ihn sehr beunruhigte.

Hey has anyone had this message pop up

on their FB? My friend (who is not an ideologue but hosts lots of competing chatter) got this message twice. He’s very disturbed. pic.twitter.com/LjCMjCvZtS

— Kira (@RealKiraDavis) July 1, 2021