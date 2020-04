DFB-Pokalfinale nicht am 23. Mai in Berlin

Sie trafen sich Ende letzten Jahres, zwei Männer, deren Herz für Deutschland schlägt, die auch schon lange gute Zeiten hier erlebt haben. Jetzt allerdings möchte man ihnen fast das Wort von Heinrich Heine in den Mund legen: „Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht …“ Aber sie stellen sich den aktuellen politischen Fragen und sie machen das öffentlich. Mehr»