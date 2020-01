Sport DFB-Sportrichter Lorenz: Bundesliga ist fairer geworden

Die Fußball-Bundesliga ist nach Ansicht von DFB-Sportrichter Hans E. Lorenz „von Jahr zu Jahr“ fairer geworden.„Wir hatten in der abgelaufenen Saison einen absoluten Tiefstand an Fouls. Früher war es so, dass wir pro Spieltag eine Rote…