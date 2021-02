Dürr auf Top-Ten-Kurs – Slalom-Star Shiffrin vorerst 4.

Die deutsche Skirennfahrerin Lena Dürr hat vor dem Finale des Damen-Slaloms bei der WM in Cortina d'Ampezzo gute Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung - vielleicht sogar mehr.1,96 Sekunden beträgt ihr Rückstand auf die führende Katharina…

Die deutsche Skirennfahrerin Lena Dürr hat vor dem Finale des Damen-Slaloms bei der WM in Cortina d’Ampezzo gute Chancen auf eine Top-Ten-Platzierung – vielleicht sogar mehr.

1,96 Sekunden beträgt ihr Rückstand auf die führende Katharina Liensberger aus Österreich, der auf die drittplatzierte Wendy Holdener aus der Schweiz nur 0,72 Sekunden. Nach 50 Starterinnen lag Dürr im ersten Durchgang am Samstag damit auf einem guten siebten Rang. „Es hat echt Spaß gemacht“, sagte die 29-Jährige. „Es war zwar zum Raufen und Kämpfen vom ersten Tor weg. Aber ich habe den Kampf gut angenommen.“

Topfavoritin Mikaela Shiffrin findet sich zur Halbzeit des letzten Damen-Wettbewerbs in den Dolomiten überraschend nur auf Platz vier wieder – 1,30 Sekunden hinter Liensberger. Die Amerikanerin war zuletzt viermal in Serie Weltmeisterin in dieser Disziplin geworden. Zweite ist vor dem entscheidenden Lauf (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) die Gesamtweltcupführende Petra Vlhova aus der Slowakei (+0,30). Die beiden weiteren deutschen Starterinnen, Andrea Filser (+3,25) und Emma Aicher (+4,20), rangieren außerhalb der Top 20. (dpa)

