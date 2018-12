1. Bundesliga: Leipzig gewinnt gegen Bremen

In den Samstagspartien des 17. Bundesliga-Spieltages hat RB Leipzig gegen den SV Werder Bremen mit einem 3:2 gewonnen. Lukas Klostermann legte in der 22. Minute für die Sachsen vor, Timo Werner legte in der 44. Minute nach. Die zweite Halbzeit war dann die Stunde der Bremer: Max Kruse kam in der 67. Minute mit dem Anschlusstreffer und Josh Sargent in der 77. Minute mit dem Ausgleich.

Leipzigs Bruma sorgte in der 87. dann doch noch für die Entscheidung. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Bayer Leverkusen – Hertha BSC 3:1, VfB Stuttgart – FC Schalke 04 1:3, Hannover 96 – Fortuna Düsseldorf 0:1 und 1. FC Nürnberg – SC Freiburg 0:1. (dts)