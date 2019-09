Europa League: Frankfurt verliert gegen Arsenal

Zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase hat Eintracht Frankfurt gegen den FC Arsenal mit 0:3 verloren. In der 38. Minute erzielte Joe Willock das Führungstor für die Londoner. Arsenals Mittelfeldspieler Willock war bei einem Konter über die linke Seite relativ unbedrängt nach innen gezogen und schoss von der linken Ecke des Strafraums auf das Tor.

Sein Schuss wurde dabei noch von Frankfurts Verteidiger David Abraham unhaltbar abgefälscht und schlug im oberen rechten Winkel ein. In der 79. Minute sah der Frankfurter Mittelfeldspieler Dominik Kohr die gelb-rote Karte für ein Foulspiel an. In der 85. Minute baute Bukayo Saka die Londoner Führung weiter aus. Nach einem erfolglosen Angriff der Hausherren hatte Arsenals Mittelfeldspieler Granit Xhaka den Ball nach vorne getrieben und seinen Teamkollegen Nicolas Pépé bedient. Dieser zog anschließend nach innen und legte das Leder quer zu Saka, der ins linke Eck vollendete. Wenig später baute Pierre-Emerick Aubameyang in der 87. Minute die Arsenal-Führung sogar noch weiter aus. Saka hatte das Leder gegen Frankfurts Verteidiger Abraham erobert und steckte sofort zu Aubameyang durch, der dem Frankfurter Torhüter Kevin Trapp im Eins-gegen-eins keine Chance ließ. (dts)