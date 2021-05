Lukas Kwasniok wird neuer Cheftrainer beim SC Paderborn

Der Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Lukas Kwasniok als neuen Cheftrainer für die kommende Saison verpflichtet. Der 39-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie der Verein am Montag mitteilte. Er wechselt vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

In Paderborn tritt er die Nachfolge von Steffen Baumgart an, der in der kommenden Saison den 1. FC Köln trainiert. Kwasniok sei ein „aufstrebender und ehrgeiziger Cheftrainer“, der perfekt in das Anforderungsprofil von Paderborn passe, sagte SCP-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth. Der neue Trainer hatte die Fußballlehrer-Lizenz des DFB im Jahr 2018 erlangt. Vor seiner Station in Saarbrücken trainierte er bereits den FC Carl Zeiss Jena. (dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!